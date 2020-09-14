В России открыли предзаказ на iPhone 12, модифицированных кусочками метеоритов

Самой яркой особенностью данной коллекции является то, что астероиды в оформлении смартфонов выполнены из настоящих кусков метеорита. Также стоит отметить, что вся линейка Space Odyssey будет выпущена ограниченным тиражом в количестве 19 штук. Что же касательно цены модифицированных iPhone, то она начинается от 367 тыс рублей и доходит до 504 тыс рублей.