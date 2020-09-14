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В России открыли предзаказ на iPhone 12, модифицированных кусочками метеоритов
Последнее, к слову, делает данный продукт хотя бы мало-мальски интересным
Как стало известно, в России открыли предзаказ на еще неанонсированный iPhone 12, модифицированный при этом кусочками метеоритов. Занимается созданием данного проекта известный отечественный бренд Caviar, известный своими яркими и вызывающими “улучшениями” флагманских смартфонов.
Для предзаказа доступны две модели грядущей линейки: iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Причем представленная коллекция Space Odyssey состоит из трех вариантов оформления: Mercury, Mars и Moon. Отделка различных вариаций стилизована под то небесное тело, в честь которого она называется.
Самой яркой особенностью данной коллекции является то, что астероиды в оформлении смартфонов выполнены из настоящих кусков метеорита. Также стоит отметить, что вся линейка Space Odyssey будет выпущена ограниченным тиражом в количестве 19 штук. Что же касательно цены модифицированных iPhone, то она начинается от 367 тыс рублей и доходит до 504 тыс рублей.