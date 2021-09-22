В России открыли предзаказ на новейший iPhone 13

Об этом сообщается на официальном сайте американской компании Apple. Модели iPhone 13 и iPhone 13 mini предлагаются в нескольких модификациях — на 128, 256 и 512 ГБ памяти. Купить минимальную комплектацию iPhone 13 mini в России можно за 70 тыс рублей, тогда как максимальная доступна за 100 тысяч. Стоимость iPhone 13 начинается от 80 тысяч рублей и достигает 110 тысяч.

Старшие версии — iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — можно оформить в модификации на 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ памяти. Цены на iPhone 13 Pro начинаются от 100 тысяч рублей и достигают 150 тысячи, тогда как за iPhone 13 Pro Max просят от 110 тысяч до 60 тысяч рублей.