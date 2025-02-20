М.Видео объявили российские цены iPhone 16E

Цены начинаются от 77 999 рублей за версию на 128 ГБ.

iPhone 16e получил чип A18, первый собственный модем компании Apple C1 и поддержку Apple Intelligence.

Смартфон оснащен 48-мегапиксельной камерой Fusion с 2-кратным оптическим зумом, 6.1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR и корпусом из стекла Ceramic Shield с защитой IP68.

Автономность увеличена до 6 часов по сравнению с iPhone 11. Зарядка доступна через USB-C и беспроводные технологии.

Камера поддерживает Smart HDR 5 и Photonic Engine для улучшенных снимков в темноте. В отличие от iPhone SE (2022), в новинке появился Face ID.

iPhone 16e доступен в черном и белом цветах. Версия на 256 ГБ стоит 89 999 рублей.