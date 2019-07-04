В России передумали штрафовать за смартфоны без российского ПО

На рассмотрение Государственной думе был внесён пакет законопроектов, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение в гаджеты. Однако затем данные законопроекты были отозваны автором. Соответствующие уведомления размещены в карточках законопроектов.

Автором законопроектов выступил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

Внесённые 3 июля три законопроекта предусматривали запрет продажи в России электронных устройств, на которых не было установлено определенное программное обеспечение. ПО должно быть внесено в специальный реестр, порядок ведения которого будет определять правительство. Также депутат предлагал ввести штрафы до 1 млн рулей за продажу смартфонов без российского ПО.

Ранее в Минкомсвязи заявили, что законопроекты, которые обязывают устанавливать российское ПО в гаджеты, не могут быть приняты без обсуждения. В пресс-службе считают этот вопрос «общественно резонансной темой».