В России перестала дорожать сотовая связь

В России перестала дорожать сотовая связьТак утверждают аналитики телеком-рынка
С таким утверждением выступило аналитическое агентство Telecom Daily. Аналитики провели масштабный опрос абонентов, и по его результатам 91% респондентов ответили, что тарифы на мобильную связь в их случае либо не выросли, либо даже немного снизились.
Эксперты объясняют стабилизацию цен тем, что, в отличие от 2020 года, в 2021 году корпоративные пользователи (наиболее прибыльные абоненты для операторов) после снятия режима самоизоляции снова начали использовать услуги в прежнем объёме, а ввод в эксплуатацию сетей 5G в России все федеральные операторы решили отложить:
Пока для 5G нет частот, не решен вопрос, на каком оборудовании будут строиться сети, кто и как их будет строить и эксплуатировать – единый инфраструктурный оператор или каждая компания связи по отдельности.
Понятно, что сетевое строительство не начнется ни в этом, ни в следующем году, а раз так – зачем закладывать в тарифы дополнительные инвестиции
Напомним, что в 2020 году средние затраты жителя России на сотовую связь всего за четыре месяца, с января по апрель, выросли 7.7% и составили 37061 рублей в месяц (данные предоставил Росстат). Во втором полугодии тарифы снова подорожали и средний чек вырос до 388.86 руб.
А вот в 2021 году с января по апрель средние затраты россиян на мобильный тариф незначительно снизились и составили 385.48 рублей.