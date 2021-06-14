В России перестала дорожать сотовая связь

С таким утверждением выступило аналитическое агентство Telecom Daily. Аналитики провели масштабный опрос абонентов, и по его результатам 91% респондентов ответили, что тарифы на мобильную связь в их случае либо не выросли, либо даже немного снизились.

Эксперты объясняют стабилизацию цен тем, что, в отличие от 2020 года, в 2021 году корпоративные пользователи (наиболее прибыльные абоненты для операторов) после снятия режима самоизоляции снова начали использовать услуги в прежнем объёме, а ввод в эксплуатацию сетей 5G в России все федеральные операторы решили отложить: