В России подешевел флагман iPhone 13 Pro Max

На старте продаж стоимость смартфона на онлайн-площадках составляла 110 тысяч рублей, теперь эту модель отдают за 100 тысяч.

iPhone 13 Pro Max основан на процессоре Apple A15 Bionic, флагман получил 6,7" дисплей Super Retina XDR OLED с поддержкой частоты 120 герц, 6 ГБ ОЗУ и 12 МП камеру с широкоугольным и сверхширокоугольным сенсорами, а также телеобъективом. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4352 мАч.