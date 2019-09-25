В России появился новый сотовый оператор

Для людей, имеющих карту будет доступен бесплатный тариф, который включает в себя 150 минут на звонки всем операторам, 3 ГБ интернета и 50 SMS. Как и у остальных виртуальных операторов в “ВТБ Мобайл” есть возможность увеличивать опции тарифа или даже делать их безлимитными. Перейти на услуги “ВТБ Мобайл” может каждый, однако преимущества, безусловно, у владельцев “Мультикарты”, поскольку только у них есть возможность использовать бесплатный тариф, а также получать скидки при увеличении пакета опций. На данный момент информация о тарифах оператора неизвестна.