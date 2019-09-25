Для людей, имеющих карту будет доступен бесплатный тариф, который включает в себя 150 минут на звонки всем операторам, 3 ГБ интернета и 50 SMS. Как и у остальных виртуальных операторов в “ВТБ Мобайл” есть возможность увеличивать опции тарифа или даже делать их безлимитными. Перейти на услуги “ВТБ Мобайл” может каждый, однако преимущества, безусловно, у владельцев “Мультикарты”, поскольку только у них есть возможность использовать бесплатный тариф, а также получать скидки при увеличении пакета опций. На данный момент информация о тарифах оператора неизвестна.
Телефоны
Сегодня 10:29
В России появился новый сотовый оператор
Запуск которого уже состоялся
Буквально сегодня отечественный рынок операторов связи пополнился виртуальным “ВТБ Мобайл” от банка ВТБ. Сообщается, что проект ориентирован на пользователей “Мультикарты”, которых более 6,5 млн.
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