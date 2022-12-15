В России предложили сделать виртуальные определители номеров встроенными по умолчанию и бесплатными

Виртуальные определители номера для борьбы со спамом и мошенничеством уже предлагают крупные технологические компании: Яндекс, «Тинькофф», «Сбер» и некоторые другие. Минцифры предлагает распространить эту услугу на всех пользователей без исключения. Система должна будет не только определять входящий номер, но и автоматически блокировать вызов, если определит его как мошеннический.

По мнению игроков рынка, с которыми ведомство проводило совещание, если запустить виртуальный определитель номера для всех пользователей, это поможет бороться с автообзвонами и другими видами телефонного мошенничества.

Как отмечается, автообзвон — массовые звонки через готовое программное обеспечение, позволяющее обзванивать случайных абонентов. Для более эффективной борьбы с мошенниками Минцифры предложило, при наличии технических возможностей, показывать абоненту, от кого исходит звонок: банка, медцентра, госоргана или другой организации.

«При наличии технической возможности оператор связи осуществляет блокировку автоматизированных телефонных вызовов, которые противоречат законодательству о рекламе, или иных автоматизированных телефонных вызовов, осуществляемых без договора об оказании услуг связи с оператором связи или ‎не предусмотренных таким договором», — сказано в сообщении Минцифры.