В России представили iPhone 12 Pro с кусочком водолазки Стива Джобса

Кусочек оригинальной водолазки Джобса поместили в “яблочный” центр смартфона. А чуть ниже можно заметить его автограф и надпись “Think different”. В состав новой серии iPhone 12 Pro Jobs вошли три смартфона: одна из моделей имеет корпус из черненого титана, вторая из белого композитного G10, оснащенного ювелирной эмалью, а яблоко сделано из серебра 925 пробы. Обе модели - своего рода дань уважения iPhone 4, поскольку выполнены на манер реально существовавших смартфонов Apple 2010 года.