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В России представили iPhone 12 Pro с кусочком водолазки Стива Джобса
iPhone 12 Pro Jobs
Российский бренд Caviar, известный необычными модификациями смартфонов Apple, выпустил новую коллекцию iPhone 12 Pro Jobs, приуроченную к десятилетию с запуска iPhone 4. Смартфоны новой серии украсили кусочком водолазки Стива Джобса.
Кусочек оригинальной водолазки Джобса поместили в “яблочный” центр смартфона. А чуть ниже можно заметить его автограф и надпись “Think different”. В состав новой серии iPhone 12 Pro Jobs вошли три смартфона: одна из моделей имеет корпус из черненого титана, вторая из белого композитного G10, оснащенного ювелирной эмалью, а яблоко сделано из серебра 925 пробы. Обе модели - своего рода дань уважения iPhone 4, поскольку выполнены на манер реально существовавших смартфонов Apple 2010 года.
Также в линейку вошла модификация с яблоком из чистого золота 750 пробы.
iPhone 12 Pro Jobs является лимитированной серией, будет выпущено всего по 10 моделей. Минимальная стоимость составляет 394 000 рублей.