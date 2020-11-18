В России представили специальную версию iPhone 12 Pro с портретами Джо Байдена и Дональда Трампа

Серия смартфонов выйдет под названием “Пески времени”. Так, на задней панеле разметили портреты нового президента Джо Байдена и Дональда Трампа, которые находятся внутри песочных часов. По задумке, песочные часы олицетворяют переход от старой эпохи к новым надеждам.

Помимо прочего на панеле можно увидеть и изображение американского флага, которое сделали из титана. Песочные часы выполнены из 18-каратного золота, тогда как портреты политиков - из настоящего золота. Приобрести iPhone 12 Pro в таком дизайне предлагается за 14 900 долларов, а стоимость iPhone 12 Pro Max начинается от 18 360 долларов.