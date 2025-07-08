В России приняли закон о RuStore — теперь в iPhone обязан появиться отечественный магазин

Теперь iPhone и iPad, реализуемые в РФ, должны предоставлять пользователю возможность установки RuStore. Закон также распространяется на Android-устройства, хотя на них установка сторонних магазинов уже давно возможна из-за открытости системы.

Инициатива направлена на борьбу с монополией зарубежных компаний и защиту цифрового суверенитета. Кроме того, законом запрещается ограничивать функциональность устройств при использовании стороннего софта.

Ранее аналогичные меры были приняты в Евросоюзе. Однако для Apple это станет первым подобным требованием за пределами ЕС.

Сейчас компания жестко контролирует установку приложений, разрешая использовать только App Store почти во всех странах. Сама Apple пока никак не прокомментировала принятие закона.