В России протестировали 5G на флагманском смартфоне Samsung

МТC, Nokia и Qualcomm объявили об успешном завершении первых в России пользовательских тестов предкоммерческих смартфонов Samsung Galaxy S10 5G, в результате которых в пилотной сети 5G достигнута скорость передачи данных до 2,1 Гбит/сек.
Тесты проводились в Москве в лаборатории Nokia в пилотной сети МТС миллиметрового диапазона (28 ГГц) на базе коммерческого оборудования Nokia, включая системный модуль и антенные системы 5G AirScale, с использованием SIM-карт МТС и предкоммерческого смартфона Samsung S10 5G на базе платформы Snapdragon 855 с модемом Snapdragon X50.
В ходе тестов осуществлялись голосовые вызовы, видеозвонки, выход в интернет, загрузка файлов, а также передача данных с сервера лаборатории через базовую станцию 5G на смартфон со скоростью передачи данных в нисходящем канале (downlink) до 2,1 Гбит/с
Вице-президент и глава Samsung Mobile в России Ким Бум Джин отметил: «В партнерстве с ведущими телеком-операторами Samsung обеспечивает российским пользователям доступ к технологии 5G одним из первых в мире. Результаты успешно проведенных испытаний наглядно демонстрируют, какие преимущества данная технология может принести абонентам МТС в России. Мы будем продолжать наше сотрудничество с партнерами с целью расширения возможностей технологии 5G для индивидуальных пользователей и бизнеса».