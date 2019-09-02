В России протестировали 5G на флагманском смартфоне Samsung

МТC, Nokia и Qualcomm объявили об успешном завершении первых в России пользовательских тестов предкоммерческих смартфонов Samsung Galaxy S10 5G, в результате которых в пилотной сети 5G достигнута скорость передачи данных до 2,1 Гбит/сек.

Тесты проводились в Москве в лаборатории Nokia в пилотной сети МТС миллиметрового диапазона (28 ГГц) на базе коммерческого оборудования Nokia, включая системный модуль и антенные системы 5G AirScale, с использованием SIM-карт МТС и предкоммерческого смартфона Samsung S10 5G на базе платформы Snapdragon 855 с модемом Snapdragon X50.