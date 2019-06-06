В России провели первый международный видеозвонок в сети 5G

Накануне ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге провели первый в России сеанс видеосвязи в сети пятого поколения 5G с зарубежным собеседником.
На мероприятии в Музее связи имени А. С. Попова президент Ростелеком Михаил Осеевский позвонил президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки.
Также состоялся первый в России видеозвонок в сети 5G между абонентами разных операторов — генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин позвонил директору по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерику Ваносчуйзе.
Эти 5G-звонки являются первым случаем практического применения технологии в стране. Они состоялись через 28 лет после первого в России звонка по сотовому телефону – тоже исторического для отрасли и также организованного в Северной столице с участием Nokia. В 1991 году мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак позвонил своему коллеге в США. Связь была предоставлена оператором «Дельта Телеком» и работала на базе стандарта NMT-450. Аппарат Nokia Mobira MD59-NB2 весил 3 кг, а минута разговора обходилась в один доллар.