В России провели первый международный видеозвонок в сети 5G

Эти 5G-звонки являются первым случаем практического применения технологии в стране. Они состоялись через 28 лет после первого в России звонка по сотовому телефону – тоже исторического для отрасли и также организованного в Северной столице с участием Nokia. В 1991 году мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак позвонил своему коллеге в США. Связь была предоставлена оператором «Дельта Телеком» и работала на базе стандарта NMT-450. Аппарат Nokia Mobira MD59-NB2 весил 3 кг, а минута разговора обходилась в один доллар.