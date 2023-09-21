В России публично распаковали новенький iPhone 15 Pro Max за день до старта мировых продаж

В честь этого события было организовано мероприятие, на котором прошла публичная распаковка и демонстрация новинки. Посетители флагманского магазина МТС в Москве имели уникальную возможность оценить детище Apple вживую и получить консультацию от продавцов.

Технические специалисты МТС также планируют провести тестирование нового iPhone, чтобы обеспечить его безупречную работу в мобильной сети оператора до официального старта продаж.

Стоит отметить, что iPhone 15 Pro Max стал настоящим хитом среди предзаказов, опередив предыдущую модель iPhone 14. Андрей Губанов, генеральный директор розничной сети МТС, поделился, что уже в ближайшие дни начнётся выдача смартфонов тем, кто оформил предзаказ.

На следующей неделе все желающие смогут приобрести новый iPhone 15 Pro Max в магазинах МТС.