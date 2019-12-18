В России разработали телефон для военных без интернета и камер

Стоит отметить, что выглядит Inoi 244Z очень интересно и, в отличие от большинства конкурентов, не напоминает смесь покрышки от трактора и первые коммерческие телевизоры середины 20-го века. Толщина телефона составляет 12 мм и масса всего 104 грамма, что даже меньше, чем у многих современных смартфонов. Помимо этого Inoi 244Z оснащен цветным экраном диагональю 2,4 дюйма и разрешением 320 х 240 пикселей. Благодаря емкому аккумулятору на 2000 мАч устройство способно прожить две недели без подзарядки в режиме ожидания, а также до 13 часов в режиме разговора. Также тут отсутствует подключение к интернету и какая-либо камера для съемки фото и видео.