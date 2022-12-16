В России резко подешевел iPhone 12 mini

В начале продаж за эту модель просили в среднем 70 тысяч рублей. Теперь цена в рознице составляет 45 тысяч. Это на 35% меньше.

Вероятно, снижение цены связано с предновогодней распродажей остатков этих устройств на складах. «iPhone 12 mini относится к гаджетам "вымирающего" вида — Apple отказалась от выпуска подобных моделей. По крайней мере в линейке iPhone 14 "малыша" не было», — подчеркнули обозреватели портала Hi-Tech Mail.ru.