22:08, 16 декабря 2022
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В России резко подешевел iPhone 12 miniНа треть
В России резко подешевел iPhone 12 mini 2020 года выпуска. Это модель с 5,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей, 5-нм чипом Apple A14 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти.
Фото: Pcpress.rs
В начале продаж за эту модель просили в среднем 70 тысяч рублей. Теперь цена в рознице составляет 45 тысяч. Это на 35% меньше.
Вероятно, снижение цены связано с предновогодней распродажей остатков этих устройств на складах. «iPhone 12 mini относится к гаджетам "вымирающего" вида — Apple отказалась от выпуска подобных моделей. По крайней мере в линейке iPhone 14 "малыша" не было», — подчеркнули обозреватели портала Hi-Tech Mail.ru.