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20:03, 23 марта 2023
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В России резко подешевела ещё одна модель iPhone

На этот раз iPhone 12 mini

В России резко подешевел iPhone 12 mini. В России резко упали цены на компактный iPhone 12 mini. На старте продаж интернет-магазины просили за гаджет не менее 70 тысяч рублей, сейчас можно найти дешевле 45 тысяч.

В России резко подешевела ещё одна модель iPhone

Фото: Engadget.com

В среднем российские цены на iPhone 12 mini снизились на 35%. Как отмечается, скорее всего, эта модель скоро исчезнет в магазинах, так как её производство прекратилось в 2022 году, а сейчас распродают остатки.

Напомним, iPhone 12 mini получил OLED-дисплей на 5,4", чип Apple A14 Bionic и 4 ГБ ОЗУ. Смартфон оснащён двойной камерой и аккумулятором на 2227 мАч.

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