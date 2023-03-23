В России резко подешевела ещё одна модель iPhone

В среднем российские цены на iPhone 12 mini снизились на 35%. Как отмечается, скорее всего, эта модель скоро исчезнет в магазинах, так как её производство прекратилось в 2022 году, а сейчас распродают остатки.

Напомним, iPhone 12 mini получил OLED-дисплей на 5,4", чип Apple A14 Bionic и 4 ГБ ОЗУ. Смартфон оснащён двойной камерой и аккумулятором на 2227 мАч.