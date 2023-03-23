В России резко подешевела ещё одна модель iPhone

20:03, 23 марта 2023
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В России резко подешевела ещё одна модель iPhoneНа этот раз iPhone 12 mini
В России резко подешевел iPhone 12 mini. В России резко упали цены на компактный iPhone 12 mini. На старте продаж интернет-магазины просили за гаджет не менее 70 тысяч рублей, сейчас можно найти дешевле 45 тысяч.
Фото: Engadget.com
В среднем российские цены на iPhone 12 mini снизились на 35%. Как отмечается, скорее всего, эта модель скоро исчезнет в магазинах, так как её производство прекратилось в 2022 году, а сейчас распродают остатки.
Напомним, iPhone 12 mini получил OLED-дисплей на 5,4", чип Apple A14 Bionic и 4 ГБ ОЗУ. Смартфон оснащён двойной камерой и аккумулятором на 2227 мАч.