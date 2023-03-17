В России резко снизились цены на новейший iPhone 14

На старте продаж осенью прошлого года базовая модель в рознице стоила от 85 тысяч рублей, сейчас за гаджет в интернет-магазинах просят 65 тысяч.

Напомним, работает гаджет на чипе Apple A15 Bionic, получил 6 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ внутренней памяти. iPhone 14 имеет Super Retina XDR OLED-дисплей с диагональю 6,1" и разрешением 1170 × 2532 пикселей, пиковая яркость составляет 1200 нит. Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 3279 мАч. Смартфон оснащён фронтальной камерой и двумя задними: широкой и сверхширокой, все — 12 Мп.