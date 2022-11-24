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18:21, 24 ноября 2022
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В России резко упали цены на iPhone 14

Но важно обращать внимание на один нюанс

В России наблюдается резкое снижение цен на смартфоны iPhone 14.

В России резко упали цены на iPhone 14

Фото: Сnbcindonesia.com

Если раньше модели этой линейки в минимальной конфигурации на 128 ГБ продавались по цене от 85 тысяч рублей, то сейчас некоторые интернет-магазины продают эти гаджеты дешевле 60 тысяч рублей.

Но есть важный момент: нужно обращать внимание на наличие в айфоне лотка для физической SIM-карты. Потому что дешевле всего, как правило, продаются iPhone 14, привезённые из США, с поддержкой только eSIM.

Источник фото:Сnbcindonesia.com
Источник:Hi-Tech Mail.Ru
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