В России резко упали цены на iPhone 14

Если раньше модели этой линейки в минимальной конфигурации на 128 ГБ продавались по цене от 85 тысяч рублей, то сейчас некоторые интернет-магазины продают эти гаджеты дешевле 60 тысяч рублей.

Но есть важный момент: нужно обращать внимание на наличие в айфоне лотка для физической SIM-карты. Потому что дешевле всего, как правило, продаются iPhone 14, привезённые из США, с поддержкой только eSIM.