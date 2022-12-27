В России рухнули продажи смартфонов. Впервые за 7 лет

Свежий анализ рынка показал, что за прошедший год в России было продано около 24 млн смартфонов. На первый взгляд, цифра огромная. Но это на 20% меньше, чем в предыдущем году!

По словам экспертов, это в принципе первый спад продаж смартфонов в стране за последние 7 лет — в последний раз подобное наблюдалось в 2015 году, когда рост курса валют привёл к ажиотажному спросу на смартфоны и электронику.

При этом, по словам представители МегаФона, китайские бренды, наоборот, укрепили свои позиции на российском рынке. Именно их продажи, считает специалист, продолжат расти в 2023-м.