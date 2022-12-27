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16:28, 27 декабря 2022
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В России рухнули продажи смартфонов. Впервые за 7 лет

Но китайские компании чувствуют себя уверенно

Известия, ссылаясь на данные компаний «М.Видео-Эльдорадо» и Mobile Research Group, рассказали о падении спроса на смартфоны в 2022 году среди россиян.

В России рухнули продажи смартфонов. Впервые за 7 лет

Фото: italy24

Свежий анализ рынка показал, что за прошедший год в России было продано около 24 млн смартфонов. На первый взгляд, цифра огромная. Но это на 20% меньше, чем в предыдущем году!

По словам экспертов, это в принципе первый спад продаж смартфонов в стране за последние 7 лет — в последний раз подобное наблюдалось в 2015 году, когда рост курса валют привёл к ажиотажному спросу на смартфоны и электронику.

При этом, по словам представители МегаФона, китайские бренды, наоборот, укрепили свои позиции на российском рынке. Именно их продажи, считает специалист, продолжат расти в 2023-м.

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