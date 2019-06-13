В России скоро выпустят смартфоны на отечественной ОС Astra Linux

В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей в компании-производителе Mobile Inform Group и группе компаний Astra Linux.

Один 5,5-дюймовый смартфон MIG C55AL и два планшета MIG T8AL и MIG T10AL диагональю 8 и 10 дюймов промышленного уровня предназначены для «интенсивной эксплуатации в суровых условиях».

Устройства будут доступны к заказу в сентябре 2019 года. Гендиректор Mobile Inform Group Константин Манцветов сообщил: «У них будет большой ценовой диапазон. В среднем будут стоить как хорошие телефоны на Android. Планируем продать десятки тысяч устройств в ближайшем будущем».

Устройства оснащены 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения. По заявлениям разработчиков, от аккумулятора они должны работать 10–12 часов при температуре от –20°С до +60°С и четыре-пять часов при температуре до –30°С. ОС сертифицирована Минобороны, ФСТЭК и ФСБ и обеспечивает обработку информации до степени секретности «особой важности», подчеркивают в Astra Linux.