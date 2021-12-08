В России снизили цену на смартфоны серий Samsung Galaxy S21 и S20 FE по программе подписки

Суть достаточно проста – покупатель получает устройство, каждый месяц платит фиксированную сумму, а через год меняет на новую модель либо просто выкупает ее.

И чтобы начать пользоваться одним из современных флагманов Samsung нужно всего лишь до 21 декабря оформить программу подписки Forward Leasing и выбрать доставку курьером. Таким образом, Galaxy S20 FE 2021 обойдется всего в 1,9 тыс ежемесячного платежа, Galaxy S21 чуть больше 2,8 тыс, его улучшенный вариант S21+ немногим дороже, менее 3,5 тыс рублей в месяц, даже за самый последний смартфон в линейке Galaxy S, 21 Ultra, попросят чуть больше 4 тыс рублей такого же ежемесячного платежа.