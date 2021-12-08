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В России снизили цену на смартфоны серий Samsung Galaxy S21 и S20 FE по программе подписки

И это не все
Российская компания Forward Leasing запускает предновогоднюю акцию, в ходе которой вы можете получить получить топовый смартфон компании Samsung за 1,9 тыс рублей в месяц. Но акции на этом не заканчиваются.
В России снизили цену на смартфоны серий Samsung Galaxy S21 и S20 FE по программе подписки

Суть достаточно проста – покупатель получает устройство, каждый месяц платит фиксированную сумму, а через год меняет на новую модель либо просто выкупает ее.

И чтобы начать пользоваться одним из современных флагманов Samsung нужно всего лишь до 21 декабря оформить программу подписки Forward Leasing и выбрать доставку курьером. Таким образом, Galaxy S20 FE 2021 обойдется всего в 1,9 тыс ежемесячного платежа, Galaxy S21 чуть больше 2,8 тыс, его улучшенный вариант S21+ немногим дороже, менее 3,5 тыс рублей в месяц, даже за самый последний смартфон в линейке Galaxy S, 21 Ultra, попросят чуть больше 4 тыс рублей такого же ежемесячного платежа.

В России снизили цену на смартфоны серий Samsung Galaxy S21 и S20 FE по программе подписки

Если вы закажете эти же устройства с 9 декабря по 12 января, то наряду с бесплатной доставкой вы получите еще и новые Galaxy Buds 2 в подарок. А к смартфонам линейки Galaxy Z Flip3 и Z Fold3 предлагают бесплатные смарт часы Galaxy Watch 4, правда, это предложение действительно лишь до 2 января 2022 года.

Источник: Forward Leasing
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