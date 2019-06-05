В России снова начала дорожать мобильная связь

Информационно-аналитическое агентство Content Review опубликовало результаты исследования тарифов российских операторов.

По сравнению с декабрем 2018 года, когда проводилось предыдущее исследование, средний минимальный пакетный тариф на мобильную связь вырос на 3% с 255 до 262 рублей.

На стоимость мобильной связи повлияли повышение НДС на 2 процентных пункта, стагнация ценовых войн операторов в ряде регионов, введение тарифов с безлимитным интернетом и отмена внутрисетевого роуминга.

Руководитель Content Review Сергей Половников пояснил: «Зимой 2019 года операторы начали постепенную корректировку тарифов на мобильную связь. Не в последнюю очередь это связано с отменой внутрисетевого роуминга и необходимостью компенсировать негативное влияние на рынок тарифов с безлимитным мобильным интернетом, которые ожидаемо привлекли абонентов с более высоким ARPU и снизили выручку от высокодоходных клиентов. Ряд операторов помимо увеличения цен начали предлагать скидки в обмен на произведение клиентов действий, необходимых для отчетности компаний. Например, более низкая цена действует лишь для новых клиентов, оформивших SIM-карту в салоне. Декларируя низкие цены, они перекрывает доступ к этим тарифам своим существующим клиентам».

Исследование проводилось с использованием открытых данных операторов и РосСтата.