В России снова снизилась цена на iPhone 15 Plus. Теперь на 30%

На данный момент зафиксировано снижение цен на 30%, до 80 тысяч. За эти деньги можно приобрести модель с физической SIM-картой. На модели с цифровой eSIM можно сэкономить несколько тысяч: такие iPhone 15 Plus можно найти за 76 тысяч рублей.

Модель iPhone 15 Plus работает на чипе Apple A16 Bionic, оснащена 6,7" OLED-дисплеем с пиковой яркостью 2000 нит, вырезом Dynamic Island и разъёмом USB-C. На задней панели смартфона находятся основная камера на 48 Мп и 12 Мп ультраширокоугольная.