В России снова снизились цены на iPhone 14 Plus

На старте продаж в середине 2022 года iPhone 14 Plus стоил от 95 тысяч рублей, в настоящее время в цены в среднем снизились на 20 тысяч и держатся на уровне 70-75 тысяч.

iPhone 14 Plus основан на чипе Apple A15 Bionic, перекочевавшем из линейки iPhone 13. Гаджет получил 6,7" OLED-экран с частотой 60 Гц. Камера двойная: основной модуль 12 Мп с оптической стабилизацией и ультраширокоугольный, также на 12 Мп.