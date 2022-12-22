В России снова стали популярны SMS-сообщения

При этом выгода от этого прежде всего для мобильных операторов, которые будут зарабатывать на «смсках», а пользователи практически не пишут такие сообщения. Причина возвращения в Россию популярности SMS — санкции, из-за которых многие организации, в том числе банки, лишились возможности рассылать клиентам push-уведомления. Банки потратили в среднем на рассылку SMS порядка 20 млрд рублей по итогам 2022 года. Эксперты отмечают, что это половина рынка, составляющего около 40 млрд рублей.

Но эксперты считают, что такая ситуация продолжится недолго, потому что через 2-4 года будет разработан другой способ взаимодействия с пользователями.