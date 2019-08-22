В России создали бюджетный слайдер с дизайном легендарной Nokia 8800

Inoi 288S оснащен VGA-камерой, которая в сложенном состоянии находится внутри корпуса, FM-приемником, также предусмотрен выход в интернет. Аккумулятор ёмкостью 800 мАч обеспечит связь до 6 часов в режиме непрерывных разговоров и до 355 часов в режиме ожидания.

Слайдер доступен в двух расцветках, серебристом и черном, по рекомендованной розничной цене 2990 рублей.