В России создали чеченскую коллекцию iPhone XS

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представил ещё одну линейку модификаций смартфонов Apple.

Серия iPhone XS «Великая Чечня» создана ко дню памяти Ахмата Кадырова, первого президента Чечни — 23 августа.

Фон корпуса выполнен из зеленого композитного камня. В центре разместилась памятная табличка с цифрой «68», внизу — изображение самой мечети «Гордость мусульман», что будет открыта в городе Шали, а наверху — барельеф Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова.