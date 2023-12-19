В России создали панковский iPhone 15 Pro с «рокерской козой» на корпусе за 2 млн рублей

Среди них особо выделяется модель iPhone 15 Pro Rebel, ставшая символом панковской культуры и бунтарства.

iPhone 15 Pro Rebel выполнен в дизайне, который сочетает в себе авиационный титан, карбон и 18-каратное желтое золото.

Особенностью этой модели является уникальный элемент на корпусе — кисть руки, показывающая жест «рога дьявола», популярный в рок-культуре. Этот дизайнерский ход призван подчеркнуть дух свободы и независимости.

Цена на iPhone 15 Pro Rebel варьируется от 1 970 000 до 2 075 000 рублей в зависимости от модификации, что делает его одним из самых дорогих смартфонов на рынке.

По словам представителей Caviar, этот вариант предназначен для тех, кто ценит эксклюзивность и хочет выразить свою индивидуальность через уникальные аксессуары.