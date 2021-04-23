В России стартовал предзаказ на новые фиолетовые iPhone 12 и 12 mini

Цена iPhone 12 mini на 64 ГБ составляет 69 990 рублей, а iPhone 12 — 79 990 рублей. При этом с точки зрения железа фиолетовый вариант девайса ничем не отличается от предшественников. Но зато прямо из коробки смартфон работает на базе iOS 14.5. Это означает, что они поддерживают использование Apple Watch для разблокировки iPhone при ношении маски.