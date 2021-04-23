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Сегодня в 11:01
В России стартовал предзаказ на новые фиолетовые iPhone 12 и 12 mini
Которые из коробки будут работать на самой свежей iOS 14
Во всём мире сегодня стартовал предзаказ на новенькие iPhone 12 и 12 mini в фиолетовом цвете. Не отстаёт от остальных и Россия — в нашей стране также можно оформить предварительный заказ на свежий вариант смартфона.
Цена iPhone 12 mini на 64 ГБ составляет 69 990 рублей, а iPhone 12 — 79 990 рублей. При этом с точки зрения железа фиолетовый вариант девайса ничем не отличается от предшественников. Но зато прямо из коробки смартфон работает на базе iOS 14.5. Это означает, что они поддерживают использование Apple Watch для разблокировки iPhone при ношении маски.
Напомним, что полноценные продажи новых модификаций начнутся уже 30 апреля. Тогда же iOS 14.5 станет доступна остальным смартфонам линейки iPhone 12.