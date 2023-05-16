В России стартовал предзаказ складного флагмана Huawei Mate X3 по цене ниже европейской

В России стартовал предзаказ складного флагмана Huawei Mate X3 по цене ниже европейскойРазница почти 50 000 рублей
Сегодня, 16 мая, в России стартовали предзаказы на долгожданный смартфон с гибким экраном — Huawei Mate X3.
В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1 4G. Пользователям доступна модельс 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего накопителя. Клиенты смогут выбрать из двух цветовых вариантов: чёрного со стеклянной панелью или яркой зелёного с отделкой под кожу.
Сообщается, что предзаказ заканчивается уже 25 мая. Цена новинки составляет 149 999 рублей, что заметно дешевле, чем в Европе. Там за устройство просят около 192 000 рублей.
Но это ещё не все: каждому, кто оформит предзаказ, Huawei подарит фирменные смарт-часы Watch GT 3 Pro стоимостью 22 999 рублей.
Напомним, что Mate X3 обладает внутренним гибким 7,85-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2496 × 2224 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Вдобавок к этому, есть внешний 6,4-дюймовый экран с разрешением 2504 × 1080 пикселей и такой же частотой обновления.