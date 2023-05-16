В России стартовал предзаказ складного флагмана Huawei Mate X3 по цене ниже европейской

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1 4G. Пользователям доступна модельс 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего накопителя. Клиенты смогут выбрать из двух цветовых вариантов: чёрного со стеклянной панелью или яркой зелёного с отделкой под кожу.

Сообщается, что предзаказ заканчивается уже 25 мая. Цена новинки составляет 149 999 рублей, что заметно дешевле, чем в Европе. Там за устройство просят около 192 000 рублей.