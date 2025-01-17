В России стартовал предзаказ смартфона HUAWEI nova 13

Цены стартуют от 46 999 рублей за модель на 12/256 ГБ. Первые покупатели получат в подарок умные часы HUAWEI WATCH FIT 3.

Pro-версия на 12/512 ГБ обойдется в 59 999 рублей. В подарок — наушники HUAWEI FreeClip.

Смартфоны отличаются ультратонким корпусом с уникальной текстурой и представлены в трех цветах: зеленом, белом и черном.

Основная камера на 50 Мп с регулируемой диафрагмой и фронтальная камера на 60 Мп поддерживают ИИ-функции для улучшения фото. LTPO-дисплей с частотой до 120 Гц обеспечивает яркость и плавность изображения.

Новинки также оснащены аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge 100 Вт, которая заряжает устройство до 50% за 10 минут. Предзаказ доступен до 23 января.