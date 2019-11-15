В России стартовала распродажа смартфонов в официальном магазине Xiaomi

Так, сверхудачный и очень популярный Xiaomi Mi 9T, работающий на базе процессора Snapdragon 730, можно купить за 21 990 рублей вместо 25 990 за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Также есть возможно купить за 24 990 рублей вместо 28 990 более продвинутый вариант с 6 ГБ оперативной памяти, но уже 128 ГБ памяти постоянной. Есть и более доступные смартфоны со скидкой. Так, один из самых громких смартфонов 2019 года Redmi Note 7 можно взять 11 990 рублей в версии 3/32 ГБ. Напомним, что устройство оснащено процессором Snapdragon 660 и основной камерой на 48 Мп.

Сроки проведения акции неизвестны, так что всем желающим закупиться техникой Xiaomi в официальном интернет-магазине компании, советуем заглянуть на сайт при первой же возможности.