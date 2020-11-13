В России стартовали продажи iPhone 12 mini и 12 Pro Max

Отметим, что iPhone 12 mini — самый маленький iPhone, который выпускала компания Apple за последние 6 лет. Смартфон получил миниатюрный по современным меркам 5.4-дюймовый OLED-дисплей, в то время как iPhone 12 Pro Max оснастили самым крупным (6.7-дюймовым) дисплеем в истории компании. Оба смартфона работают на базе флагманского процессора Apple A14 Bionic.

Цена новинок следующая: за iPhone 12 mini попросят 69,990, 74,990 и 84,990 рублей за версии на 64, 128 и 256 ГБ, в то время как iPhone 12 Pro Max обойдется в 109,990, 119,990 и 139,990 рублей за версии на 128, 256 и 512 ГБ соответственно.