В России стартовали продажи недорогих смартфонов Honor X8b и X7b

HONOR X8b оснащен тройной камерой, включающей сенсор 108 Мп, ультраширокоугольную оптику 5 Мп и макрокамерой 2 Мп. Технология Nonapixel Plus на основном сенсоре позволяет снимать с высокой детализацией и реалистичной цветопередачей даже при недостаточном освещении. Смартфон также оборудован фронтальной камерой 50 Мп для качественных селфи.

Одной из ключевых особенностей HONOR X8b является его немерцающий AMOLED-экран 6,7 дюйма с ШИМ-частотой 3240 Гц, что обеспечивает комфортное использование устройства при любых условиях освещенности. Экран поддерживает технологии защиты зрения и обладает высокой четкостью изображения.

HONOR X8b имеет боковые рамки толщиной 6,78 мм и является одним из самых тонких смартфонов на рынке. Весит устройство всего 166 грамм. Он представлен в цветах «Благородный зеленый», «Титановый серебристый» и «Полночный черный».