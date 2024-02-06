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Телефоны
Опубликовано 06 февраля 2024, 15:40
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В России стартовали продажи недорогих смартфонов Honor X8b и X7b

Они уже доступны для покупки
В России стартовали продажи двух недорогих смартфонов Honor X8b и X7b. Их можно найти в М. Видео, Эльдорадо, DNS, МТС, Билайн, Мегафон, OZON и других магазинов. Обе модели входят в популярную серию HONOR X и обещают улучшенные возможности в области дизайна, экранов, камер и времени автономной работы.

HONOR X8b оснащен тройной камерой, включающей сенсор 108 Мп, ультраширокоугольную оптику 5 Мп и макрокамерой 2 Мп. Технология Nonapixel Plus на основном сенсоре позволяет снимать с высокой детализацией и реалистичной цветопередачей даже при недостаточном освещении. Смартфон также оборудован фронтальной камерой 50 Мп для качественных селфи.

Одной из ключевых особенностей HONOR X8b является его немерцающий AMOLED-экран 6,7 дюйма с ШИМ-частотой 3240 Гц, что обеспечивает комфортное использование устройства при любых условиях освещенности. Экран поддерживает технологии защиты зрения и обладает высокой четкостью изображения.

HONOR X8b имеет боковые рамки толщиной 6,78 мм и является одним из самых тонких смартфонов на рынке. Весит устройство всего 166 грамм. Он представлен в цветах «Благородный зеленый», «Титановый серебристый» и «Полночный черный».

Honor X8b

© DNS

HONOR X7b обладает экраном HONOR FullView 6,8 дюйма с полезной площадью 91,3% и поддерживает разрешение FHD. Смартфон снабжен аккумулятором на 6000 мА·ч, что принесло ему награду DXOMARK Battery Gold Label за возможность работы без подзарядки до 3 дней. Смартфон представлен в цветах «Изумрудный зеленый», «Мерцающий серебристый» и «Глубокий черный».

Оба устройства уже доступны для приобретения в магазинах и онлайн-платформах.

HONOR X7b

© DNS

Источник:DNS
Автор:Булат Кармак
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