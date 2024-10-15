В России стартовали продажи смартфона Infinix Hot 50

Стоимость начинается от 16 990 рублей. Смартфон оснащен новым 6-нм чипом MediaTek Helio G100, который обеспечивает высокую производительность и плавную работу системы, что особенно важно для мобильных игр.

Infinix Hot 50 имеет 6.78-дюймовый FullHD+ экран с частотой обновления 120 Гц, что делает интерфейс и игры более плавными. Смартфон может похвастаться батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, что позволяет быстро восполнять заряд.

Основная камера с разрешением 50 Мп обеспечивает высокое качество снимков, а фронтальная 8-мегапиксельная камера оснащена алгоритмами для улучшения селфи.

Устройство подходит для начинающих геймеров, предлагая качественный дисплей и мощный процессор.

Цена версии 8/128 ГБ – 16 990 рублей, 6/256 – 18 990 рублей, а 8/256 – 19 990 рублей.