В России стартовали продажи смартфона iQOO 15 с 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мАч

Смартфон получил свежую систему OriginOS 6, топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, собственный игровой чип Q3 и огромный аккумулятор 7000 мАч с зарядкой 100 Вт.

Дисплей — 2K M14 LEAD OLED, разработанный совместно с Samsung. Пиковая яркость достигает 6000 нит, а тройной датчик освещения обеспечивает точную автояркость.

В играх устройство опирается на крупную испарительную камеру 8000 мм², улучшенную виброотдачу и полноценную трассировку лучей.

Камера может похвастаться 50 Мп с перископом и 3-кратным оптическим зумом. Есть защита IP68/IP69, Wi-Fi 7, NFC и eSIM (эксклюзив для России).

Цена стартует с 79 999 рублей за версию 12/256 ГБ и доходит до 89 999 рублей за вариант на 16/512 ГБ. Доступен в цветах «альфа-чёрный» и «вулканический серый» на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркете и в фирменном магазине Vivo.