В России стартовали продажи телефона с защитой от прослушки

Концерн «Автоматика» начал массовые продажи телефона с криптозащитой «Круиз-К». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации Ростех.

По словам разработчиков, такой аппарат невозможно взломать и прослушать. Согласно описанию на сайте производителя, аппарат «Круиз-К» представляет собой офисный IP-телефон, обеспечивающий как засекреченные, так и открытые телефонные переговоры по IP-сетям.

Для установки защищённого соединения, у собеседника должен использоваться такой же аппарат IP-телефонии.

Обычным пользователям такой телефон не продадут, а юридические лица могут заказать партии объёмом от 1 штуки. Стоимость составит порядка 85 тысяч рублей.