В России стартовали продажи Xiaomi Redmi 15 с аккумулятором на 7000 мАч и экраном 144 Гц

За производительность отвечает процессор Snapdragon 685, выполненный по 6-нм техпроцессу. Redmi 15 выпускается с памятью 6/128 ГБ или 8/256 ГБ, есть поддержка карт microSD до 2 ТБ и виртуальное расширение оперативки до 16 ГБ.

Основная камера — двойная, с главным сенсором на 50 Мп и ИИ-алгоритмами. Смартфон также получил защиту корпуса по стандарту IP64, стереодинамики с Dolby Atmos и поддержку HyperOS 21.

Цена — от 12 999 рублей по акции до 15 октября.