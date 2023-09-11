В России у школьницы загорелся смартфон из-за игры PUBG

События развернулись в школе №8 ранним утром. Как рассказали очевидцы, после того как устройство начало дымиться, по раздевалке распространился едкий дым.

Это вызвало панику среди детей, которые тут же покинули здание учебного заведения. К счастью, в этот момент уроки только что завершились.

Свидетели инцидента утверждают, что перед тем, как произошло возгорание, девочка решила провести время за игрой в PUBG — известный сетевой шутер.

Этот случай стал очередным предупреждением о потенциальных опасностях, связанных с активным использованием гаджетов. Ну и напомнил о легендарном Samsung Galaxy Note 7.