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18:14, 11 сентября 2023
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В России у школьницы загорелся смартфон из-за игры PUBG

Перенапрягся

В подмосковном городе Дмитров произошёл необычный инцидент: у школьницы в руках внезапно загорелся смартфон. Причиной этого стала популярная игра PUBG.

События развернулись в школе №8 ранним утром. Как рассказали очевидцы, после того как устройство начало дымиться, по раздевалке распространился едкий дым.

Это вызвало панику среди детей, которые тут же покинули здание учебного заведения. К счастью, в этот момент уроки только что завершились.

Свидетели инцидента утверждают, что перед тем, как произошло возгорание, девочка решила провести время за игрой в PUBG — известный сетевой шутер.

Этот случай стал очередным предупреждением о потенциальных опасностях, связанных с активным использованием гаджетов. Ну и напомнил о легендарном Samsung Galaxy Note 7.

Источник:Telegram
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#Россия
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#смарфтон
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#PUBG
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