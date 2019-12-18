В России упал спрос на смартфоны

По мнению представителей компании, общее снижение продаж напрямую связано с тем фактом, что люди стали дольше владеть одним смартфонов — теперь данный показатель составляет целых три года. Специалисты связывают это с тем, что люди перешли на использование более дорогих смартфонов, что автоматически увеличило длительность бесперебойной работы. Об этом же говорят статистические данные, согласно которым средняя стоимость смартфонов, которые люди покупают для себя, за последние три года выросла на четверть и составила 15 тыс рублей.

Специалисты МТС также рассказали о том, что в 2019 году был замечен особый интерес пользователей к смартфонам с несколькими камерами — в сравнении с годом прошлым, число устройств с тремя и более модулями выросло более чем в 12 раз.