В России упали поставки китайских смартфонов Huawei

Аналитики из GS Group заявляют, что в общей сложности за прошлый год силами Huawei в Россию было завезено 7,7 млн устройств. Как пишет Коммерсантъ, уже в текущем году доля Xiaomi, Huawei и BBK Electronics в стране может уменьшиться до 25%. Основной причиной такого «отрицательного роста» называются санкции США в отношении производителей. При этом в 2020 году рост Xiaomi составил 20% (почти 1 млн устройств).

Что же касательно Samsung и Apple, то первая, согалсно имеющейся информации, сумела увеличить поставки в Россию на 7% за год, а яблочная компания на 17%. Это 11 млн и 4 млн устройств соответственно.

UPD. Изначальная информация говорила о падении поставок смартфонов Xiaomi в РФ, однако аналитики сообщили, что в действительности доля Xiaomi в России за отчётный период выросла.