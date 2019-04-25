В России ускорят перенос мобильного номера при смене оператора

Россвязь предложила ускорить процесс переноса мобильного номера при смене оператора. Об этом рассказал журналистам руководитель ведомства Олег Духовницкий на расширенном заседании коллегии Россвязи.

Напомним, закон о переносимости мобильных номеров (MNP) вступил в силу 1 декабря 2013 года. С 2014 по 2019 год было перенесено 12 миллионов номеров. 12-миллионный номер был перенесён буквально два дня назад на Алтае.

На данный момент, чтобы операторы должны оказывать эту услугу гражданам за восемь дней, а юридическим лицам — за 29 дней. Срок может быть продлен до 180 дней, но только по желанию абонента.

Глава Россвязи заявил: «Будем совершенствовать эту систему, будем работать над сокращением сроков». Руководителя Россвязи Роман Шередин пояснил: «Мы предлагаем сокращение сроков переноса номера и юридических, и физических лиц за счет определенных процедур. Но это требует, в первую очередь, изменений в нормативно-правовую базу. Мы ожидаем, если нас министерство поддержит, то это произойдет, я думаю, в ближайшем обозримом будущем».