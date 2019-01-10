В России установлен рекорд по продажам смартфонов

В 2018 году в России было продано свыше 30 млн штук смартфонов на сумму 469 миллиардов рублей. Об этом сообщили аналитики объединенной розничной сети «Связной-Евросеть». Данные также подтверждает статистика МТС и «М.Видео-Эльдорадо».

По данным ритейлера за 12 месяцев в России продано на 3% больше смартфонов, чем годом ранее, в деньгах рост составил 17%. Средняя цена на смартфон выросла на 17% и составила 15,7 тыс. рублей. В 2017 году средний чек на устройство составлял 13,4 тыс. рублей.

По итогам года наибольший прирост в денежном выражении продемонстрировал сегмент свыше 40 тысяч рублей, который занял 31% рынка смартфонов. В штуках прирост сегмента составил 37%, в деньгах — 49%. Самыми популярными моделями в деньгах стали iPhone X с 64 ГБ, iPhone 8 с 64 ГБ, iPhone 8 Plus с 64 ГБ.

По итогам 2018 года на рынке по количеству проданных смартфонов лидирует Samsung, далее расположились Huawei/Honor и Apple. В деньгах лидирует Apple, следом идут Samsung, Huawei/Honor.