В России уже можно купить флагманский HONOR Magic 7 Pro с уникальной ИИ-камерой

Флагман оснащен камерой AI HONOR Falcon с продвинутыми ИИ-алгоритмами, которые улучшают съемку в движении, портреты и зум.

Основной сенсор на 50 Мп дополнен 200-мегапиксельным перископическим объективом (3x оптический, 100x цифровой зум) и 50-мегапиксельным ультрашириком с автофокусом.

Смартфон получил 6.8-дюймовый LTPO AMOLED-экран (1-120 Гц, до 5000 нит), Snapdragon 8 Gen Elite, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянки.

Батарея на 5850 мАч (кремний-углерод 3-го поколения) отличается высокой автономностью и устойчивостью к температурным перепадам.

HONOR Magic 7 Pro работает на MagicOS 9.0 с ИИ-инструментами, включая Magic Portal для удобной навигации между приложениями.

Доступен в сером, черном и голубом цветах за 139 990 рублей. С 4 по 17 марта действует скидка 10 000 рублей, а в подарок дают часы HONOR Watch 5.