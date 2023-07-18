В России уже осенью выйдут первые смартфоны на российской ОС Rosa Mobile

Данный шаг стал результатом усилий НТЦ ИТ «РОСА», который создал собственную мобильную ОС. Отмечается, что гаджеты будут доступны в ценовом сегменте «до 40 000 рублей».

Особенностью Rosa Mobile станет интерфейс, вдохновлённый элементами дизайна iOS и Android, что сделает систему привычной и удобной для пользователей.

Важным преимуществом новинки является поддержка ранее существующих приложений, что позволяет без труда обеспечить обратную совместимость. Пользователи смогут использовать приложения из маркетплейсов, банковские сервисы «и даже Госуслуги».

Особое внимание разработчики уделили безопасности данных. Так, в отличие от системы Android Open Source Project, Rosa Mobile обещает предоставить надёжную защиту.

Также планируется разработка собственнного магазина приложений RosaStore, где будут представлены как системные, так и сторонние утилиты.