В России ужесточат слежку за звонками с анонимных номеров

Проект Минцифры предполагает увеличение срока хранения о звонках и смс с подменных номеров с полугода до года. Если операторы проигнорируют все эти требования, штраф может достичь 1 млн рублей.

За реализацию проекта и хранение данных будет отвечать министерство, но операторы опасаются, что им придётся серьёзно потратиться на установку нового оборудования, соответствующего задачам.