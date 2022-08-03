В России ужесточат слежку за звонками с анонимных номеров

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В России ужесточат слежку за звонками с анонимных номеровМинцифры подготовило проект постановления
Минцифры разработало проект постановления, следующего за принятием 2 июля поправок к закону «О связи», согласно которым российские операторы связи обязаны подключиться к системе, созданной Роскомнадзором, и передавать в неё данные о звонках и смс-сообщениях абонентам из-за зарубежа с подменных номеров.
Проект Минцифры предполагает увеличение срока хранения о звонках и смс с подменных номеров с полугода до года. Если операторы проигнорируют все эти требования, штраф может достичь 1 млн рублей.
За реализацию проекта и хранение данных будет отвечать министерство, но операторы опасаются, что им придётся серьёзно потратиться на установку нового оборудования, соответствующего задачам.