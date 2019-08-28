В России внедрят «электронный паспорт» на базе SIM-карт

Крупнейшие сотовые операторы предложили дополнить внедрение в России электронных паспортов технологией Mobile ID. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» о ссылкой на собственный источник.

Инициатива обсуждалась на заседании рабочей группы по цифровому госуправлению АНО «Цифровая экономика» 22 августа. Изначально с ней выступил представитель «МегаФона», но в разработке участвовали и другие операторы «большой четверки».

Предполагается, что технология Mobile ID позволит абонентам идентифицироваться через SIM-карту, в том числе в привязанном к паспорту мобильном приложении и сервисах госуслуг. Препятствием для внедрения технологии могут стать опасения утечек данных за рубеж, где находятся производители SIM-карт.