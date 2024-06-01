В России всё ещё актуальный iPhone 13 подешевел на 30%

Младшая модель линейки 2021 года выпуска, за которую на старте продаж просили не менее 79-80 тысяч рублей, теперь продаётся в среднем за 50,3 тысячи. То есть с сентября 2021 года и по настоящее время цена на iPhone 13 снизилась на 30%.

Модель оснащена чипом Apple A15 Bionic, получила OLED-дисплей 6,1" с частотой 60 Гц. iPhone 13 получил 12 Мп основную и широкоугольную камеры, а также имеет статичный устаревший вырез «чёлку» с модулем Face ID и селфи-камерой также на 12 Мп.