В России выпустили дорогую версию iPhone 11 Pro в виде танка Т-34

Необычный смартфон в виде танка вошел в коллекцию устройств компании под названием iPhone 11 Pro Pobeda, приуроченной к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Так, помимо смартфона в виде танка Т-34 в нее вошли еще три модели: iPhone 11 Pro “Офицеры”, с расположенным на задней панеле кадре из одноименного фильма, iPhone 11 Pro “Отстоим Москву” - с изображением золотого московского Кремля, а также iPhone 11 Pro СССР, который изготовлен из титана с элементами натуральной кожи аллигатора с гербом СССР из золота 999 пробы.